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30.07.2026 06:31:29
PT Bank Central Asia Tbk: Bilanzvorlage zum letzten Quartal
PT Bank Central Asia Tbk ließ sich am 28.07.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat PT Bank Central Asia Tbk die Bilanz zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt.
Das Ergebnis je Aktie lag bei 121,00 IDR, nach 120,00 IDR im Vorjahresvergleich.
Der Umsatz wurde auf 32 698,74 Milliarden IDR beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 31 737,77 Milliarden IDR umgesetzt worden waren.
Redaktion finanzen.at
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