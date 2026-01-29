PT Bank Central Asia Tbk legte Quartalsergebnis vor

PT Bank Central Asia Tbk hat am 27.01.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 115,00 IDR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 112,00 IDR erwirtschaftet worden.

Das vergangene Quartal hat PT Bank Central Asia Tbk mit einem Umsatz von insgesamt 31 472,69 Milliarden IDR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 31 350,86 Milliarden IDR erwirtschaftet worden waren, um 0,39 Prozent gesteigert.

Der Gewinn je Aktie belief sich im Gesamtjahr auf 467,00 IDR. Im Vorjahr hatte PT Bank Central Asia Tbk 445,00 IDR je Aktie erwirtschaftet.

Der Jahresumsatz wurde auf 126 869,07 Milliarden IDR beziffert, im Vergleich zum Vorjahr in dem 121 059,36 Milliarden IDR umgesetzt worden waren.

