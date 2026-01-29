29.01.2026 06:31:29

PT Bank Central Asia Tbk legte Quartalsergebnis vor

PT Bank Central Asia Tbk hat am 27.01.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 115,00 IDR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 112,00 IDR erwirtschaftet worden.

Das vergangene Quartal hat PT Bank Central Asia Tbk mit einem Umsatz von insgesamt 31 472,69 Milliarden IDR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 31 350,86 Milliarden IDR erwirtschaftet worden waren, um 0,39 Prozent gesteigert.

Der Gewinn je Aktie belief sich im Gesamtjahr auf 467,00 IDR. Im Vorjahr hatte PT Bank Central Asia Tbk 445,00 IDR je Aktie erwirtschaftet.

Der Jahresumsatz wurde auf 126 869,07 Milliarden IDR beziffert, im Vergleich zum Vorjahr in dem 121 059,36 Milliarden IDR umgesetzt worden waren.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Letzte Top-Ranking Nachrichten

25.01.26 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 4
25.01.26 Gold, Öl & Co. in KW 4: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
24.01.26 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen
24.01.26 KW 4: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
23.01.26 KW 4: Die Gewinner und Verlierer der ATX-Aktien in der vergangenen Woche

Börse aktuell - Live Ticker

ATX und DAX freundlich -- Asiens Börsen schlussendlich in Rot
Der heimische sowie der deutsche Aktienmarkt legen am Freitag zu. In Fernost weisen die Börsen zum Wochenschluss rote Vorzeichen aus.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen