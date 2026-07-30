PT Bank Central Asia Tbk Un: Das sind die jüngsten Quartalszahlen

PT Bank Central Asia Tbk Un hat am 28.07.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,17 USD gegenüber 0,180 USD im Vorjahresquartal.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat PT Bank Central Asia Tbk Un in dem abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 3,87 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei 1,85 Milliarden USD im Vergleich zu 1,93 Milliarden USD im Vorjahresquartal.

Redaktion finanzen.at