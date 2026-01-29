PT Bank Central Asia Tbk Un gab Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt

PT Bank Central Asia Tbk Un präsentierte am 27.01.2026 die Bilanzzahlen zum am 31.12.2025 beendeten Jahresviertel.

Das EPS belief sich auf 0,17 USD gegenüber 0,180 USD je Aktie im Vorjahresquartal.

Der Umsatz wurde auf 1,89 Milliarden USD beziffert – das bedeutet einen Abschlag von 4,77 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 1,98 Milliarden USD umgesetzt worden waren.

Das EPS für das Gesamtjahr lag bei 0,700 USD. Im Vorjahr wurde der Gewinn je Papier mit 0,700 USD ebenfalls auf diesem Niveau vermeldet.

Auf der Umsatzseite standen 7,66 Milliarden USD in den Büchern. Im Vorjahr hatte das Unternehmen 7,63 Milliarden USD umgesetzt.

