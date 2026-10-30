PT Bank Central Asia Tbk Un verkündete Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

PT Bank Central Asia Tbk Un hat am 27.10.2026 die Bücher zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.

Das EPS lag bei 0,18 USD. Im Vorjahresquartal hatte PT Bank Central Asia Tbk Un ebenfalls ein EPS von 0,180 USD je Aktie vermeldet.

Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal wies das Unternehmen einen Rückgang von 4,43 Prozent auf 1,89 Milliarden USD aus. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 1,98 Milliarden USD erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at