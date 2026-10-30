PT Bank Central Asia Tbk UnSp Singapore Depositary Receipt Repr 2-1 Sh präsentierte Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

PT Bank Central Asia Tbk UnSp Singapore Depositary Receipt Repr 2-1 Sh hat am 27.10.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.

Das EPS wurde mit 0,02 SGD ausgewiesen. Das entspricht genau dem Gewinn je Aktie von 0,020 SGD, der im Vorjahr erwirtschaftet wurde.

Der Umsatz ging im Vorjahresvergleich um 4,76 Prozent zurück. Hier wurden 2,44 Milliarden SGD gegenüber 2,56 Milliarden SGD im Vorjahreszeitraum generiert.

Redaktion finanzen.at