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30.07.2026 06:31:29
PT Bank Central Asia Tbk UnSp Singapore Depositary Receipt Repr 2-1 Sh stellte Zahlen zum jüngsten Quartal vor
PT Bank Central Asia Tbk UnSp Singapore Depositary Receipt Repr 2-1 Sh hat am 28.07.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2026 – vorgestellt.
Mit einem EPS von 0,02 SGD lag das Ergebnis je Aktie auf dem Vorjahreswert, als PT Bank Central Asia Tbk UnSp Singapore Depositary Receipt Repr 2-1 Sh mit 0,020 SGD je Aktie genauso viel verdiente.
Auf der Umsatzseite wurde ein Minus von 6,19 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr vermeldet. Der Umsatz belief sich auf 2,37 Milliarden SGD. Im Vorjahreszeitraum waren 2,53 Milliarden SGD in den Büchern gestanden.
Redaktion finanzen.at
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