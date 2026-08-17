PT Bank CIMB Niaga Tbk (A) (A): Zahlen zum abgelaufenen Jahresviertel

PT Bank CIMB Niaga Tbk (A) (A) hat am 14.08.2026 die Bücher zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 66,47 IDR gegenüber 65,63 IDR im Vorjahresquartal.

In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 7 207,77 Milliarden IDR – eine Minderung von 2,89 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 7 422,43 Milliarden IDR eingefahren.

Redaktion finanzen.at