PT Bank Danamon Indonesia Tbk (A) (A) vermeldete Zahlen zum jüngsten Quartal

PT Bank Danamon Indonesia Tbk (A) (A) lud am 20.02.2026 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.

Das Ergebnis je Aktie lag bei 116,56 IDR, nach 86,74 IDR im Vorjahresvergleich.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat PT Bank Danamon Indonesia Tbk (A) (A) im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 16,82 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 8 363,19 Milliarden IDR. Im Vorjahresviertel waren 7 158,95 Milliarden IDR in den Büchern gestanden.

Für das Gesamtjahr wurde ein Gewinn je Aktie von 406,27 IDR ausgewiesen. Im Vorjahr war ein Gewinn je Aktie von 325,30 IDR erwirtschaftet worden.

Im Vergleich zum Vorjahr hat PT Bank Danamon Indonesia Tbk (A) (A) in dem jüngst abgelaufenen Geschäftsjahr eine Umsatzsteigerung von 13,90 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 31 054,93 Milliarden IDR im Vergleich zu 27 266,12 Milliarden IDR im Vorjahr.

Redaktion finanzen.at