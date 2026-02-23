PT Bank Danamon Indonesia Tbk (A) Un: Zahlen zum abgelaufenen Jahresviertel

PT Bank Danamon Indonesia Tbk (A) Un lud am 20.02.2026 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.12.2025 endete.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,14 USD präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte PT Bank Danamon Indonesia Tbk (A) Un ein EPS von 0,110 USD je Aktie vermeldet.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 502,2 Millionen USD vermeldet – das entspricht einem Plus von 10,82 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 453,2 Millionen USD in den Büchern standen.

Der Gewinn je Aktie lag für das Gesamtjahr bei 0,490 USD. Im Vorjahr hatte das Unternehmen einen Gewinn von 0,410 USD je Aktie vermeldet.

Auf der Umsatzseite standen 1,87 Milliarden USD in den Büchern. Im Vorjahr hatte das Unternehmen 1,72 Milliarden USD umgesetzt.

Redaktion finanzen.at