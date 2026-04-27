PT Bank Himpunan Saudara 1906 zog Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

PT Bank Himpunan Saudara 1906 hat am 24.04.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.03.2026 – vorgestellt.

Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 7,27 IDR präsentiert. Im Vorjahr hatten 10,50 IDR je Aktie in den Büchern gestanden.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat PT Bank Himpunan Saudara 1906 in dem abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 9,19 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei 971,07 Milliarden IDR im Vergleich zu 1 069,30 Milliarden IDR im Vorjahresquartal.

Redaktion finanzen.at