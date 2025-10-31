PT Bank Jago Tbk Registered: Bilanzzahlen zum vergangenen Quartal

PT Bank Jago Tbk Registered stellte am 29.10.2025 die jüngste Quartalsbilanz zum am 30.09.2025 abgelaufenen Quartal vor.

Der Gewinn je Aktie lag bei 5,20 IDR. Im Vorjahresviertel waren 2,58 IDR je Aktie erzielt worden.

Auf der Umsatzseite hat PT Bank Jago Tbk Registered im vergangenen Quartal 988,53 Milliarden IDR verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 71,16 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte PT Bank Jago Tbk Registered 577,56 Milliarden IDR umsetzen können.

Auf das Quartal blickend hatten Analysten einen Gewinn von 5,04 IDR je Aktie sowie einen Umsatz 714,42 Milliarden IDR prognostiziert.

Redaktion finanzen.at