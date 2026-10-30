PT Bank Jago Tbk Registered legte die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

PT Bank Jago Tbk Registered präsentierte am 29.10.2026 die Bilanzzahlen zum am 30.09.2026 beendeten Jahresviertel.

Das EPS wurde auf 7,86 IDR beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 5,20 IDR je Aktie in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite standen 1 307,90 Milliarden IDR in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 988,53 Milliarden IDR umgesetzt.

Redaktion finanzen.at