PT Bank Jago Tbk Registered legte Quartalsergebnis vor

PT Bank Jago Tbk Registered hat am 24.04.2026 das Zahlenwerk zum am 31.03.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.

Der Gewinn je Aktie lag bei 6,19 IDR. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 4,35 IDR je Aktie vermeldet.

Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 25,66 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 1 110,26 Milliarden IDR umgesetzt, gegenüber 883,55 Milliarden IDR im Vorjahreszeitraum.

Redaktion finanzen.at