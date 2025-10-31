PT Bank Mandiri (Persero) Tbk Un: Bilanz zum abgelaufenen Quartal

PT Bank Mandiri (Persero) Tbk Un lud am 28.10.2025 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 30.09.2025 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,34 USD präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte PT Bank Mandiri (Persero) Tbk Un ein EPS von 0,420 USD je Aktie vermeldet.

PT Bank Mandiri (Persero) Tbk Un hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 3,04 Milliarden USD abgeschlossen. Das entspricht einem Rückgang um 3,23 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 3,14 Milliarden USD erwirtschaftet worden waren.

Die Erwartungen der Analysten für das abgelaufene Quartal lagen bei einem Gewinn von 0,166 USD je Aktie. Beim Umsatz hatten die Experten mit 2,30 Milliarden USD gerechnet.

Redaktion finanzen.at