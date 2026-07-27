PT Bank Mandiri TbK hat Bilanz für das abgelaufene Quartal gezogen

PT Bank Mandiri TbK stellte am 24.07.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal vor.

Der Gewinn je Aktie wurde auf 161,12 IDR beziffert. Im Vorjahresquartal waren 120,62 IDR je Aktie in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite wurde ein Minus von 13,25 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr vermeldet. Der Umsatz belief sich auf 44 109,46 Milliarden IDR. Im Vorjahreszeitraum waren 50 849,35 Milliarden IDR in den Büchern gestanden.

Analysten hatten für das Quartal einen Gewinn je Aktie von 141,63 IDR sowie einem Umsatz von 34 034,86 Milliarden IDR in Aussicht gestellt.

Redaktion finanzen.at