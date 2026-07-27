|
27.07.2026 06:31:29
PT Bank Mandiri TbK hat Bilanz für das abgelaufene Quartal gezogen
PT Bank Mandiri TbK stellte am 24.07.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal vor.
Der Gewinn je Aktie wurde auf 161,12 IDR beziffert. Im Vorjahresquartal waren 120,62 IDR je Aktie in den Büchern gestanden.
Auf der Umsatzseite wurde ein Minus von 13,25 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr vermeldet. Der Umsatz belief sich auf 44 109,46 Milliarden IDR. Im Vorjahreszeitraum waren 50 849,35 Milliarden IDR in den Büchern gestanden.
Analysten hatten für das Quartal einen Gewinn je Aktie von 141,63 IDR sowie einem Umsatz von 34 034,86 Milliarden IDR in Aussicht gestellt.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerAsiens Börsen im Plus
An den Märkten in Fernost geht es am Montag bergauf.