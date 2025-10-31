|
31.10.2025 06:31:28
PT Bank Mandiri TbK: So schnitt der Konzern im vergangenen Quartal ab
PT Bank Mandiri TbK präsentierte in der am 28.10.2025 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 30.09.2025 endete.
Der Gewinn je Aktie belief sich auf 142,23 IDR. Im Vorjahresviertel hatte PT Bank Mandiri TbK 165,71 IDR je Aktie erwirtschaftet.
Auf der Umsatzseite standen 50 205,52 Milliarden IDR in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 49 554,02 Milliarden IDR umgesetzt.
Für das Jahresviertel hatten Analysten mit einem Gewinn je Aktie von 137,85 IDR gerechnet. Die Prognose für den Umsatz hatten sie auf 38 176,85 Milliarden IDR taxiert.
Redaktion finanzen.at
