PT Bank Mayapada Internasional Tbk Registered A: So schnitt der Konzern im vergangenen Quartal ab

PT Bank Mayapada Internasional Tbk Registered A lud am 31.07.2026 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.

Es stand ein EPS von 0,92 IDR je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei PT Bank Mayapada Internasional Tbk Registered A noch ein Gewinn pro Aktie von 1,05 IDR in den Büchern gestanden.

Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 2,30 Prozent auf 3 358,55 Milliarden IDR aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 3 282,98 Milliarden IDR in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at