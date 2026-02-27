27.02.2026 06:31:29

PT Bank Maybank Indonesia Tbk (A) legte die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

PT Bank Maybank Indonesia Tbk (A) präsentierte in der am 25.02.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 31.12.2025 endete.

Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 8,77 IDR beziffert, während im Vorjahresquartal 7,32 IDR je Aktie in den Büchern standen.

Mit einem Umsatz von 3 789,44 Milliarden IDR, gegenüber 3 837,81 Milliarden IDR im Vorjahresquartal, wurde ein Umsatzrückgang von 1,26 Prozent präsentiert.

Im abgelaufenen Geschäftsjahr wurde ein Ergebnis je Aktie von 21,75 IDR eingefahren. Im Vorjahr waren 14,64 IDR je Aktie erzielt worden.

PT Bank Maybank Indonesia Tbk (A) hat das vergangene Geschäftsjahr mit einem Umsatz von insgesamt 15 077,39 Milliarden IDR abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 3,49 Prozent im Vergleich zum Vorjahr gleich, in dem 14 569,28 Milliarden IDR erwirtschaftet worden waren.

