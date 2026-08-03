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03.08.2026 06:31:29
PT Bank Maybank Indonesia Tbk (A) stellte Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor
PT Bank Maybank Indonesia Tbk (A) hat am 31.07.2026 das Zahlenwerk zum am 30.06.2026 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.
Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 5,22 IDR beziffert, während im Vorjahresquartal 2,61 IDR je Aktie in den Büchern standen.
PT Bank Maybank Indonesia Tbk (A) hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 3 773,77 Milliarden IDR abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 4,97 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 3 595,16 Milliarden IDR erwirtschaftet worden waren.
Redaktion finanzen.at
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