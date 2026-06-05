PT Bank Maybank Indonesia Tbk (A) veröffentlichte Zahlen zum vergangenen Quartal

PT Bank Maybank Indonesia Tbk (A) hat am 03.06.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 31.03.2026 endete.

Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 3,93 IDR eingefahren. Im Vorjahresviertel waren 4,94 IDR je Aktie erzielt worden.

Beim Umsatz vermeldetet das Unternehmen einen Rückgang um 9,08 Prozent auf 3 495,87 Milliarden IDR. Im Vorjahreszeitraum hatte der Umsatz bei 3 845,01 Milliarden IDR gelegen.

Redaktion finanzen.at