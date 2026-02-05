PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk (B) (B) präsentierte das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel

PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk (B) (B) hat am 03.02.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.12.2025 – vorgestellt.

In Sachen EPS wurden 132,21 IDR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk (B) (B) 138,37 IDR je Aktie eingenommen.

Auf der Umsatzseite hat PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk (B) (B) im vergangenen Quartal 24 204,20 Milliarden IDR verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 3,66 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk (B) (B) 23 348,58 Milliarden IDR umsetzen können.

Analysten hatten für das Jahresviertel einen Gewinn je Aktie von 134,40 IDR prognostiziert, während sie den Umsatz bei 17 957,71 Milliarden IDR gesehen hatten.

Das EPS für das Gesamtjahr lag bei 537,32 IDR. Im letzten Jahr hatte PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk (B) (B) einen Gewinn von 575,59 IDR je Aktie eingefahren.

Im Vergleich zum Vorjahr hat PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk (B) (B) in dem jüngst abgelaufenen Geschäftsjahr eine Umsatzsteigerung von 2,34 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 89 997,77 Milliarden IDR im Vergleich zu 87 942,79 Milliarden IDR im Vorjahr.

Für das Geschäftsjahr hatten Analysten einen Gewinn je Aktie von 538,63 IDR geschätzt. Den Umsatz hatten die Experten auf 64 242,24 Milliarden IDR taxiert.

