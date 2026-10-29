PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk (B) (B): Quartalsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel

PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk (B) (B) hat am 27.10.2026 das Zahlenwerk zum am 30.09.2026 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.

Das Ergebnis je Aktie lag bei 143,87 IDR, nach 134,77 IDR im Vorjahresvergleich.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk (B) (B) in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 15,32 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 26 728,81 Milliarden IDR im Vergleich zu 23 177,44 Milliarden IDR im Vorjahresquartal.

Redaktion finanzen.at