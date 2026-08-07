PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk (B) (B) stellte das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor

PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk (B) (B) hat sich am 05.08.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.06.2026 beendeten Quartals geäußert.

Das EPS lag bei 136,76 IDR. Im letzten Jahr hatte PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk (B) (B) einen Gewinn von 126,52 IDR je Aktie eingefahren.

Der Umsatz wurde auf 24 563,58 Milliarden IDR beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 21 615,26 Milliarden IDR umgesetzt worden waren.

Analysten hatten für das Quartal einen Gewinn je Aktie von 134,96 IDR sowie einem Umsatz von 16 680,22 Milliarden IDR in Aussicht erwartet.

Redaktion finanzen.at