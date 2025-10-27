PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk (B) (B) stellte Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk (B) (B) hat am 24.10.2025 die Geschäftsergebnisse zum am 30.09.2025 abgelaufenen Quartal offengelegt.

Es stand ein EPS von 134,77 IDR je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk (B) (B) noch ein Gewinn pro Aktie von 150,59 IDR in den Büchern gestanden.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk (B) (B) in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 3,14 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 23 177,44 Milliarden IDR im Vergleich zu 22 471,27 Milliarden IDR im Vorjahresquartal.

Die Erwartungen der Analysten für das abgelaufene Quartal lagen bei einem Gewinn von 129,56 IDR je Aktie. Beim Umsatz hatten die Experten mit 15 598,69 Milliarden IDR gerechnet.

Redaktion finanzen.at