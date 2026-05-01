01.05.2026 06:31:29

PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk (B) (B) verkündete Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk (B) (B) hat am 29.04.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.03.2026 – vorgestellt.

Der Gewinn je Aktie lag bei 151,77 IDR. Im Vorjahresviertel waren 144,26 IDR je Aktie erzielt worden.

Auf der Umsatzseite standen 23 701,33 Milliarden IDR in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 21 000,87 Milliarden IDR umgesetzt.

Für das Quartal hatten Analysten mit einem Gewinn je Aktie von 148,75 IDR gerechnet, wohingegen der Umsatz auf 16 493,34 Milliarden IDR geschätzt worden war.

Redaktion finanzen.at

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