PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk Un präsentierte Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk Un lud am 24.10.2025 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.09.2025 endete.

Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 0,41 USD beziffert, während im Vorjahresquartal 0,480 USD je Aktie in den Büchern standen.

Beim Umsatz vermeldetet das Unternehmen einen Rückgang um 1,48 Prozent auf 1,40 Milliarden USD. Im Vorjahreszeitraum hatte der Umsatz bei 1,43 Milliarden USD gelegen.

