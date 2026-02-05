|
05.02.2026 06:31:28
PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk Un präsentierte Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel
PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk Un hat am 03.02.2026 die Bilanz zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal präsentiert.
Der Gewinn je Aktie wurde auf 0,40 USD beziffert. Im Vorjahresquartal waren 0,440 USD je Aktie in den Büchern gestanden.
Der Umsatz wurde auf 1,45 Milliarden USD beziffert – das bedeutet einen Abschlag von 1,66 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 1,48 Milliarden USD umgesetzt worden waren.
Für das abgelaufene Geschäftsjahr wurde einen Gewinn je Aktie von 1,62 USD ausgewiesen. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von 1,81 USD je Aktie generiert.
Im Vergleich zum Vorjahr hat PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk Un im abgelaufenen Geschäftsjahr einen Umsatzeinbruch von 1,99 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei 5,43 Milliarden USD im Vergleich zu 5,54 Milliarden USD im Vorjahr.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerBitcoin und KI-Sorgen belasten nur kurzzeitig: Dow fester -- ATX höher -- DAX im Plus -- Asiens Börsen schließen mehrheitlich tiefer
Der heimische Markt notiert vor dem Wochenende etwas höher. Der deutsche Leitindex setzt sich in der Gewinnzone fest. Der Dow geht auf Erholungskurs. Die wichtigsten asiatischen Indizes präsentierten sich am Freitag mehrheitlich schwächer.