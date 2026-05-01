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01.05.2026 06:31:29
PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk Un: So schnitt der Konzern im vergangenen Quartal ab
PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk Un präsentierte in der am 29.04.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 31.03.2026 endete.
PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk Un hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0,45 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 0,440 USD je Aktie gewesen.
Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 10,73 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 1,42 Milliarden USD umgesetzt, gegenüber 1,28 Milliarden USD im Vorjahreszeitraum.
Redaktion finanzen.at
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