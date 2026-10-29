PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk Un vermeldete Zahlen zum jüngsten Quartal

PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk Un lud am 27.10.2026 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.

Das EPS wurde auf 0,40 USD beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 0,410 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Umsatzseitig wurden 1,50 Milliarden USD vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk Un 1,41 Milliarden USD umgesetzt.

Redaktion finanzen.at