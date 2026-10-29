|
29.10.2026 06:31:29
PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk Un vermeldete Zahlen zum jüngsten Quartal
PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk Un lud am 27.10.2026 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.
Das EPS wurde auf 0,40 USD beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 0,410 USD je Aktie in den Büchern gestanden.
Umsatzseitig wurden 1,50 Milliarden USD vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk Un 1,41 Milliarden USD umgesetzt.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!