PT Bank NISP: Das sind die jüngsten Quartalszahlen

PT Bank NISP lud am 30.01.2026 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.12.2025 endete.

Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 53,73 IDR beziffert, während im Vorjahresquartal 45,70 IDR je Aktie in den Büchern standen.

Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 1,75 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 5 424,17 Milliarden IDR umgesetzt, gegenüber 5 330,95 Milliarden IDR im Vorjahreszeitraum.

Im abgelaufenen Geschäftsjahr wurde ein Ergebnis je Aktie von 220,41 IDR eingefahren. Im Vorjahr waren 212,10 IDR je Aktie erzielt worden.

Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 7,42 Prozent gegenüber dem im Vorjahr erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 19 734,20 Milliarden IDR generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Jahresumsatz mit 21 198,01 Milliarden IDR ausgewiesen.

Redaktion finanzen.at