PT Bank Pan Indonesia: Bilanzvorlage zum letzten Quartal

PT Bank Pan Indonesia gab am 25.02.2026 die Zahlen für das am 31.12.2025 abgelaufene Quartal bekannt.

In Sachen EPS wurden 26,26 IDR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte PT Bank Pan Indonesia 22,84 IDR je Aktie eingenommen.

Das vergangene Quartal hat PT Bank Pan Indonesia mit einem Umsatz von insgesamt 4 955,87 Milliarden IDR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 4 329,74 Milliarden IDR erwirtschaftet worden waren, um 14,46 Prozent gesteigert.

Für das Gesamtjahr wurde ein Gewinn je Aktie von 114,24 IDR präsentiert. Im Vorjahr hatte PT Bank Pan Indonesia ein EPS von 113,67 IDR je Aktie vermeldet.

Beim Umsatz wurden für das Gesamtjahr 17 576,87 Milliarden IDR gegenüber 16 869,58 Milliarden IDR im Vorjahr ausgewiesen.

