PT Bank Pan Indonesia präsentierte Quartalsergebnisse

PT Bank Pan Indonesia veröffentlichte am 28.10.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel.

Das Ergebnis je Aktie lag bei 33,00 IDR, nach 30,67 IDR im Vorjahresvergleich.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat PT Bank Pan Indonesia in dem abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 0,08 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei 4 176,62 Milliarden IDR im Vergleich zu 4 180,06 Milliarden IDR im Vorjahresquartal.

Redaktion finanzen.at