PT Bank Pan Indonesia: So schnitt der Konzern im vergangenen Quartal ab

PT Bank Pan Indonesia hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 27.10.2025 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 30.09.2025 abgelaufen war.

Das EPS lag bei 30,67 IDR. Im letzten Jahr hatte PT Bank Pan Indonesia einen Gewinn von 37,85 IDR je Aktie eingefahren.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat PT Bank Pan Indonesia in dem abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 0,30 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei 4 180,06 Milliarden IDR im Vergleich zu 4 192,66 Milliarden IDR im Vorjahresquartal.

