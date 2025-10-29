PT Bank Panin Syariah Tbk: Das sind die jüngsten Quartalszahlen

PT Bank Panin Syariah Tbk hat am 27.10.2025 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2025 – vorgestellt.

Das EPS wurde auf 0,44 IDR beziffert. Im Vorjahresviertel hatte PT Bank Panin Syariah Tbk 0,240 IDR je Aktie verdient.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat PT Bank Panin Syariah Tbk in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 4,77 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 314,50 Milliarden IDR im Vergleich zu 300,17 Milliarden IDR im Vorjahresquartal.

Redaktion finanzen.at