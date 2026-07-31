PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat Banten Tbk (B) (B) hat Bilanz für das abgelaufene Quartal gezogen

PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat Banten Tbk (B) (B) hat am 29.07.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.

Das EPS wurde auf 35,42 IDR beziffert. Ein Jahr zuvor waren 8,98 IDR je Aktie erzielt worden.

Beim Umsatz kam es zu einer Abschwächung von 2,32 Prozent auf 4 612,40 Milliarden IDR. Im Vorjahresviertel hatte PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat Banten Tbk (B) (B) 4 722,14 Milliarden IDR umgesetzt.

Redaktion finanzen.at