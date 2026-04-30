PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat Banten Tbk (B) (B) legte die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat Banten Tbk (B) (B) präsentierte in der am 27.04.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 31.03.2026 endete.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 38,98 IDR gegenüber 37,87 IDR im Vorjahresquartal.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat Banten Tbk (B) (B) in dem abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 3,41 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei 4 613,92 Milliarden IDR im Vergleich zu 4 776,74 Milliarden IDR im Vorjahresquartal.

Redaktion finanzen.at