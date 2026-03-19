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19.03.2026 06:31:28

PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat Banten Tbk (B) (B): So viel setzte das Unternehmen zuletzt um

PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat Banten Tbk (B) (B) hat sich am 16.03.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.12.2025 beendeten Quartals geäußert.

Das EPS wurde auf 34,42 IDR beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 19,63 IDR je Aktie in den Büchern gestanden.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 5 189,40 Milliarden IDR vermeldet – das entspricht einem Plus von 11,47 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 4 655,38 Milliarden IDR in den Büchern standen.

Der Gewinn je Aktie für das Gesamtjahr wurde auf 109,57 IDR beziffert. Im Vorjahr waren 130,16 IDR je Aktie in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 9,64 Prozent gegenüber dem im Vorjahr erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 17 714,18 Milliarden IDR generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Jahresumsatz mit 19 421,82 Milliarden IDR ausgewiesen.

Redaktion finanzen.at

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