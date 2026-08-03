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03.08.2026 06:31:29
PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk (B) (B): Bilanzvorlage zum letzten Quartal
PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk (B) (B) hat am 31.07.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.
Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 22,73 IDR präsentiert. Im Vorjahr hatten 27,29 IDR je Aktie in den Büchern gestanden.
Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 38,19 Prozent auf 3 634,52 Milliarden IDR aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 2 630,14 Milliarden IDR in den Büchern gestanden.
Redaktion finanzen.at
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