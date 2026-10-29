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29.10.2026 06:31:29
PT Bank Permata Tbk (A) (A) vermeldete Zahlen zum jüngsten Quartal
PT Bank Permata Tbk (A) (A) präsentierte am 27.10.2026 die Bilanzzahlen zum am 30.09.2026 beendeten Jahresviertel.
Es wurde ein Gewinn je Aktie von 23,00 IDR präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte PT Bank Permata Tbk (A) (A) ein EPS von 35,00 IDR je Aktie vermeldet.
Mit einem Umsatz von 4 946,21 Milliarden IDR, gegenüber 5 132,21 Milliarden IDR im Vorjahresquartal, wurde ein Umsatzrückgang von 3,62 Prozent präsentiert.
Redaktion finanzen.at
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