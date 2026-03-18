PT Bank Rakyat Indonesia Agroniaga Tbk legte die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

PT Bank Rakyat Indonesia Agroniaga Tbk präsentierte in der am 16.03.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 31.12.2025 endete.

Der Verlust je Aktie wurde auf 21,90 IDR beziffert. Im Vorjahresquartal hatte das PT Bank Rakyat Indonesia Agroniaga Tbk ein Ergebnis je Aktie von 0,690 IDR vermeldet.

Der Umsatz lag bei 312,21 Milliarden IDR – das entspricht einem Zuwachs von 10,43 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 282,71 Milliarden IDR erwirtschaftet worden.

In Sachen EPS wurde für das Geschäftsjahr ein Verlust von 20,200 IDR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte PT Bank Rakyat Indonesia Agroniaga Tbk 2,06 IDR je Aktie generiert.

Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung für das abgelaufenen Jahr von 14,09 Prozent auf 1 231,29 Milliarden IDR aus. Im Vorjahr hatte ein Umsatz von 1 079,26 Milliarden IDR in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at