PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk (B) (B) hat die Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt

PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk (B) (B) hat am 25.02.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.12.2025 – vorgestellt.

Für das jüngste Quartal wurde eine Gewinn je Aktie von 105,25 IDR ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 100,17 IDR je Aktie generiert.

Das vergangene Quartal hat PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk (B) (B) mit einem Umsatz von insgesamt 101 604,15 Milliarden IDR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 65 311,81 Milliarden IDR erwirtschaftet worden waren, um 55,57 Prozent gesteigert.

Für das Gesamtjahr wurde ein Gewinn je Aktie von 376,00 IDR präsentiert. Im Vorjahr hatte PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk (B) (B) ein EPS von 399,08 IDR je Aktie vermeldet.

Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 28,16 Prozent auf 326 429,98 Milliarden IDR. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 254 712,73 Milliarden IDR erwirtschaftet worden.

