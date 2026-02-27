27.02.2026 06:31:29

PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk (B) (B) hat die Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt

PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk (B) (B) hat am 25.02.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.12.2025 – vorgestellt.

Für das jüngste Quartal wurde eine Gewinn je Aktie von 105,25 IDR ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 100,17 IDR je Aktie generiert.

Das vergangene Quartal hat PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk (B) (B) mit einem Umsatz von insgesamt 101 604,15 Milliarden IDR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 65 311,81 Milliarden IDR erwirtschaftet worden waren, um 55,57 Prozent gesteigert.

Für das Gesamtjahr wurde ein Gewinn je Aktie von 376,00 IDR präsentiert. Im Vorjahr hatte PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk (B) (B) ein EPS von 399,08 IDR je Aktie vermeldet.

Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 28,16 Prozent auf 326 429,98 Milliarden IDR. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 254 712,73 Milliarden IDR erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Letzte Top-Ranking Nachrichten

08:16 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen
07:27 KW 9: Die Gewinner und Verlierer der ATX-Aktien in der vergangenen Woche
06:17 Februar 2026: Das sind die besten und schlechtesten DAX-Aktien
06:17 Gold, Öl & Co. in KW 9: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
27.02.26 Bill Ackmans Portfolio: In diese Aktien war der Marktprofi in Q4/2025 investiert

Börse aktuell - Live Ticker

US-Börsen schließen im Minus -- ATX letztlich in Rot -- DAX schließt kaum verändert -- Asiens Börsen letztlich in Grün
Der heimische Aktienmarkt gab am Freitag nach. Der deutsche Leitindex bewegte sich hingegen seitwärts. Die US-Börsen notierten schwächer. Die Märkte in Fernost legten am Freitag zu.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen