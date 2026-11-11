PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk (B) (B) öffnete die Bücher zum abgelaufenen Quartal

PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk (B) (B) äußerte sich am 10.11.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2026 abgelaufenen Quartals.

Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 111,66 IDR beziffert, während im Vorjahresquartal 96,30 IDR je Aktie in den Büchern standen.

Auf der Umsatzseite wurde ein Abschlag zum Vorjahreszeitraum von 0,24 Prozent vermeldet. Der Umsatz lag zuletzt bei 76 465,24 Milliarden IDR. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 76 648,60 Milliarden IDR umgesetzt.

Redaktion finanzen.at