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01.09.2026 06:31:29
PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk (B) (B) präsentierte Quartalsergebnisse
PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk (B) (B) hat am 31.08.2026 die Bücher zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.
Das EPS belief sich auf 102,11 IDR gegenüber 83,69 IDR je Aktie im Vorjahresquartal.
Beim Umsatz wurden 86 965,64 Milliarden IDR gegenüber 78 658,25 Milliarden IDR im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.
Die Schätzungen der Analysten für das Quartal hatten sich auf einen Gewinn je Aktie von 96,22 IDR sowie einen Umsatz von 51 917,53 Milliarden IDR belaufen.
Redaktion finanzen.at
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