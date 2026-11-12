PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk (B) Un veröffentlichte Zahlen zum vergangenen Quartal

PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk (B) Un präsentierte in der am 10.11.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 30.09.2026 endete.

Das EPS wurde auf 0,31 USD beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 0,290 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk (B) Un in dem abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 7,81 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei 4,28 Milliarden USD im Vergleich zu 4,65 Milliarden USD im Vorjahresquartal.

Redaktion finanzen.at