01.09.2026 06:31:29

PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk (B) Un: Zahlen zum abgelaufenen Jahresviertel

PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk (B) Un hat am 31.08.2026 das Zahlenwerk zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.

Es stand ein EPS von 0,29 USD je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk (B) Un noch ein Gewinn pro Aktie von 0,250 USD in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 3,16 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 4,93 Milliarden USD ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 4,78 Milliarden USD in den Büchern gestanden.

Die Analysten-Schätzungen für den Gewinn je Aktie im Quartal hatten bei 0,270 USD gelegen. Umsatzseitig waren die Experten im Berichtszeitraum von 2,90 Milliarden USD ausgegangen.

Redaktion finanzen.at

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