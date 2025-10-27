PT Bank Tabungan Negara (Persero): Bilanzvorlage zum letzten Quartal

PT Bank Tabungan Negara (Persero) hat am 24.10.2025 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.

Das EPS wurde auf 42,49 IDR beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 41,36 IDR je Aktie in den Büchern gestanden.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat PT Bank Tabungan Negara (Persero) in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 12,50 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 9 028,43 Milliarden IDR im Vergleich zu 8 025,61 Milliarden IDR im Vorjahresquartal.

Redaktion finanzen.at