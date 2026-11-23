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23.11.2026 06:31:29
PT Bank Tabungan Negara (Persero): Bilanzvorlage zum letzten Quartal
PT Bank Tabungan Negara (Persero) stellte am 21.11.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal vor.
Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 29,94 IDR präsentiert. Im Vorjahr hatten 42,49 IDR je Aktie in den Büchern gestanden.
Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 16,34 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 10 503,60 Milliarden IDR umgesetzt, gegenüber 9 028,43 Milliarden IDR im Vorjahreszeitraum.
Redaktion finanzen.at
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