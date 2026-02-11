11.02.2026 06:31:28

PT Bank Tabungan Negara (Persero) legte die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

PT Bank Tabungan Negara (Persero) hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 10.02.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 31.12.2025 abgelaufen war.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 84,93 IDR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 65,90 IDR erwirtschaftet worden.

Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 39,77 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 8 285,78 Milliarden IDR generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 11 580,64 Milliarden IDR ausgewiesen.

PT Bank Tabungan Negara (Persero) hat im abgelaufenen Geschäftsjahr einen Gewinn von 249,00 IDR je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahr waren es 214,28 IDR je Aktie gewesen.

Der Umsatz für das abgelaufene Geschäftsjahr belief sich auf 40 408,21 Milliarden IDR – ein Plus von 23,39 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, in dem PT Bank Tabungan Negara (Persero) 32 748,58 Milliarden IDR erwirtschaftet hatte.

In Bezug auf das abgelaufene Geschäftsjahr hatten die Analysten-Schätzungen bei einem Gewinn von 230,93 IDR je Aktie sowie einem Umsatz von 21 355,50 Milliarden IDR gelegen.

