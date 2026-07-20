PT Bank Tabungan Negara (Persero) vermeldete Zahlen zum jüngsten Quartal

PT Bank Tabungan Negara (Persero) ließ sich am 17.07.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat PT Bank Tabungan Negara (Persero) die Bilanz zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt.

Das EPS lag bei 92,22 IDR. Im letzten Jahr hatte PT Bank Tabungan Negara (Persero) einen Gewinn von 57,19 IDR je Aktie eingefahren.

Umsatzseitig ergab sich ein Rückgang um 18,17 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 10 973,27 Milliarden IDR. Dementsprechend lag der Umsatz im abgelaufenen Quartal bei 8 979,61 Milliarden IDR.

Redaktion finanzen.at